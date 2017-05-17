США вслед за ЕС призвали Януковича избегать насилия и начать диалог с оппозицией

Вице-президент США Джозеф Байден позвонил президенту Украины Виктору Януковичу и выразил свою обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в стране. Он также призвал Януковича начать диалог с оппозицией, сообщает Русская служба BBC. "Вице-президент подчеркнул необходимость немедленно прекратить эскалацию ситуации и начать диалог с лидерами оппозиции по нахождению консенсуса относительно того, как должна двигаться вперед Украина", - говорится в сообщении Белого дома. "Байден подтвердил твердую поддержку США европейским устремлениям Украины и приветствовал приверженность этому пути со стороны президента Виктора Януковича", - уточнили в администрации президента США. Джо Байден также приветствовал назначенный на вторник визит в Киев верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон и помощника госсекретаря Виктории Нуланд.

Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон вечером в понедельник призвала власти Украины к максимальной сдержанности и предупредила, что последние события могут сорвать переговорный процесс, передает РИА "Новости". "Накануне моего визита в Киев я с беспокойством слежу за сообщениями о том, что полицейские силы ворвались в офис крупнейшей оппозиционной партии "Батькивщина". Эти события серьезно угрожают сорвать процесс. Я призываю украинские власти проявить максимальную сдержанность и воздержаться от дальнейшего использования силы", - говорится в заявлении Эштон. Вечером в понедельник обстановка в столице Украины обострилась. Сотрудники милиции окружили демонстрантов у здания кабинета министров в центре Киева и начали разбирать установленные там баррикады и палаточные городки сторонников евроинтеграции. Ранее 9 ноября глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский напомнил украинской власти о недопущении применения силы в отношении мирных демонстрантов и призвал к решению возникшей сложной ситуации с помощью диалога.

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