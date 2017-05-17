|17 Мая 2017
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Милиция зачистила центр Киева от баррикад
В разных районах Киева за минувшую ночь произошло сразу несколько столкновений участников протестов с сотрудниками правоохранительных органов. Ситуация начала обостряться после того, как работники коммунальных служб снесли баррикады возле здания правительства на улице Грушевского. Бойцы спецподразделения "Беркут" также уничтожили блокпост митингующих на Лютеранской улице. Милиция зачистила и улицу Банковую, где находится администрация президента Украины, передает "Лига.Новости". Как сообщалось, с утра понедельника "Евромайдан" по всему периметру окружили бойцы внутренних войск и "Беркута". И хотя в оппозиции опасались, что митингующих на площади попытаются разогнать силой, тем не менее ночь на площади Независимости прошла спокойно, а на сцене продолжался концерт. По данным "Интерфакса", к утру на Майдане оставались несколько сотен человек. Охрана патрулировала баррикады лагеря, а также все входы и выходы. Митингующие также перекрыли входы в подземный переход станции метро "Майдан Независимости". Часть митингующих ночевала в Доме профсоюзов, где находится Штаб национального сопротивления. На полтора часа был отключен свет в здании киевской мэрии на Крещатике, однако потом освещение подключили.
По сведениям СМИ, зачистка баррикад сопровождалась стычками митингующих с силовиками. Так, на улице Грушевского возле здания кабмина баррикады были плотно окружены как бойцами "Беркута", так и бойцами Внутренних войск, которые выстроились в три шеренги в количестве более 100 человек в полной экипировке со щитами, пишет УНИАН. Со стороны улицы Лобановского попытались прорваться около 200 активистов, с которыми силовики вступили в столкновение.
"Милиция зачищает жестко, били людей, это все снимают камеры. Спецназ разрезал лагерь надвое и шаг за шагом продвигается вперед", - рассказывал депутат Андрей Шевченко.
"Мы стоим - активисты, "ударовцы", еще мой брат подъехал. Они пытались снести пикет трактором. Владимир остановил его и развернул. Мой брат как чемпион не одного парня уже остановил", - с иронией отметил Кличко. По его словам, 400 активистам там противостояли две роты "Беркута" и внутренних войск. "И мы, и они замерзли. Мы отнесли бойцами внутренних войск с нашей полевой кухни горячий бульон и чай. Я предупредил их, что не нужно к мирным активистам применять силу", - сказал Кличко. Тем не менее палаточный городок ночью был снесен.
Ночью митингующие также начали "толкаться" с милиционерами у здания Нацбанка. Демонстранты после демонтажа палаточного городка и блокпоста у Дома офицеров отправились на площадь Независимости, а по пути атаковали с милиционеров на углу улиц Институтская и Банковая. Как передает "Интерфакс", демонстранты шли по улице Институтской, пройдя стоящий поперек Институтской рядом со зданием Нацбанка кордон правоохранителей, развернулись и начали напирать на сотрудников внутренних войск МВД, стоящих в оцеплении. Некоторые из силовиков при этом скандировали "Стоим!"
Митингующие пояснили свои действия журналистам тем, что они хотели перекрыть возможное продвижение сотрудников спецподразделения "Беркут" по направлению к Майдану.
По его словам, к расчистке улиц, прилегающих к зданию администрации президента, были привлечены около 400 военнослужащих Внутренних войск и "Беркута", а люди в штатском, разбиравшие баррикады, были сотрудниками коммунальных служб. По словам Плахуты, задержанных в результате противостояния митингующих и правоохранителей нет.
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