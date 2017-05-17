Новости › Политика › В мире Янукович пообещал генсеку ООН «начать консультации» Президент Украины Виктор Янукович в телефонном разговоре заверил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в том, что для разрядки ситуации в стране "будут начаты консультации". Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации. С кем именно будут проведены консультации, не уточняется. В ходе беседы глава ООН выразил глубокую озабоченность ситуацией на Украине, а также "подчеркнул, что нельзя прибегать к насилию, и призвал стороны к мирному диалогу". "Генеральный секретарь приветствовал заверения президента в том, что будут начаты консультации для разрядки обстановки", - говорится в сообщении. Накануне с призывом к украинским политическим партиям проявить сдержанность выступил и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он провел в Украине три дня, в ходе которых проводил консультации с представителями властей и гражданского общества.

Президент Украины Виктор Янукович в телефонном разговоре заверил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в том, что для разрядки ситуации в стране "будут начаты консультации". Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации. С кем именно будут проведены консультации, не уточняется. В ходе беседы глава ООН выразил глубокую озабоченность ситуацией на Украине, а также "подчеркнул, что нельзя прибегать к насилию, и призвал стороны к мирному диалогу". "Генеральный секретарь приветствовал заверения президента в том, что будут начаты консультации для разрядки обстановки", - говорится в сообщении. Накануне с призывом к украинским политическим партиям проявить сдержанность выступил и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он провел в Украине три дня, в ходе которых проводил консультации с представителями властей и гражданского общества. www.pravda.com 10 Декабря, 2013