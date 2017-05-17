|17 Мая 2017
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СК расследует уголовные дела в отношении своих бывших сотрудниковСледственный комитет Беларуси расследует два уголовных дела в отношении своих бывших сотрудников, сообщает пресс-служба СК РБ.
В отношении бывшего сотрудника СК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, бывшего следователя СК по Брестской области – по факту фальсификации доказательств.
http://www.interfax.by 10 Декабря, 2013
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