Новости › Политика › В РБ СК расследует уголовные дела в отношении своих бывших сотрудников Следственный комитет Беларуси расследует два уголовных дела в отношении своих бывших сотрудников, сообщает пресс-служба СК РБ.

В отношении бывшего сотрудника СК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, бывшего следователя СК по Брестской области – по факту фальсификации доказательств.

http://www.interfax.by Следственный комитет Беларуси расследует два уголовных дела в отношении своих бывших сотрудников, сообщает пресс-служба СК РБ.В отношении бывшего сотрудника СК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, бывшего следователя СК по Брестской области – по факту фальсификации доказательств. 10 Декабря, 2013