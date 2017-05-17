Новости › Экономика › В мире Инфляция в Китае замедлилась до 3,0% в ноябре Инфляция в Китае неожиданно замедлилась до 3,0 процентов в ноябре 2013 года в годовом исчислении после максимума восьми месяцев на уровне 3,2 процента в предыдущем месяце, смягчив опасения рынка о скором ужесточении денежно-кредитной политики на фоне признаков сильного восстановления экономики. В месячном исчислении потребительские цены сократились на 0,1 процента, свидетельствуют данные государственного статистического управления. Цены на продукты питания выросли на 5,9 процента в годовом исчислении после роста на 6,5 процента в октябре.

http://www.interfax.ru Инфляция в Китае неожиданно замедлилась до 3,0 процентов в ноябре 2013 года в годовом исчислении после максимума восьми месяцев на уровне 3,2 процента в предыдущем месяце, смягчив опасения рынка о скором ужесточении денежно-кредитной политики на фоне признаков сильного восстановления экономики. В месячном исчислении потребительские цены сократились на 0,1 процента, свидетельствуют данные государственного статистического управления. Цены на продукты питания выросли на 5,9 процента в годовом исчислении после роста на 6,5 процента в октябре. 10 Декабря, 2013