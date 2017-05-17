Новости › Экономика › В мире ЕС ждет антимонопольных предложений от Газпрома на этой неделе Российская газовая монополия Газпром пообещала представить на этой неделе предложения, необходимые для завершения идущего год антимонопольного расследования, сообщил в понедельник глава антимонопольного ведомства Евросоюза. "Он (заместитель председателя Газпрома Александр Медведев) пообещал, что предложение будет направлено в мое ведомство на этой неделе", - сказал журналистам еврокомиссар по конкуренции Хоакин Альмуния в ходе конференции в Париже.Еврокомиссия подозревает российского газового монополиста в злоупотреблении доминирующим положением в Центральной и Восточной Европе, и Альмуния сказал в прошлую среду, что Газпром в ближайшие дни пойдет на уступки Евросоюзу, чтобы избежать этих обвинений. Еврокомиссия сообщила на прошлой неделе, что строящийся Газпромом трубопровод Южный поток не сможет работать в Евросоюзе, если не подчинится европейским законам в энергетической сфере, а согласование может занять несколько лет.

http://www.interfax.by Российская газовая монополия Газпром пообещала представить на этой неделе предложения, необходимые для завершения идущего год антимонопольного расследования, сообщил в понедельник глава антимонопольного ведомства Евросоюза. "Он (заместитель председателя Газпрома Александр Медведев) пообещал, что предложение будет направлено в мое ведомство на этой неделе", - сказал журналистам еврокомиссар по конкуренции Хоакин Альмуния в ходе конференции в Париже.Еврокомиссия подозревает российского газового монополиста в злоупотреблении доминирующим положением в Центральной и Восточной Европе, и Альмуния сказал в прошлую среду, что Газпром в ближайшие дни пойдет на уступки Евросоюзу, чтобы избежать этих обвинений. Еврокомиссия сообщила на прошлой неделе, что строящийся Газпромом трубопровод Южный поток не сможет работать в Евросоюзе, если не подчинится европейским законам в энергетической сфере, а согласование может занять несколько лет. 10 Декабря, 2013