В 2014 году в Беларуси могут быть приняты меры по ограничению импорта

В 2014 году правительство планирует реализовать комплекс мер по уменьшению объемов импорта, говорится в проекте прогноза социально-экономического развития, текстом которого располагает БелаПАН. Снижение импортных поставок в Беларусь предусмотрено в том числе за счет "установления предельной доли импортной составляющей в стоимости произведенной продукции (60%) с уплатой налога на объем ее превышения".

В числе иных мер, направленных на ограничение импорта, в проекте говорится о "введении в систему оценки работы руководителей предприятий показателей снижения импортоемкости продукции и роста экспорта".

Кроме этого, к снижению объемов импорта, по мнению разработчиков документа, должно привести "внедрение гибкой системы ценообразования на отечественную продукцию с учетом спроса на нее, в том числе проведение распродаж товаров, не пользующихся спросом".

Напомним, выступая 22 ноября в парламенте, премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович обратил внимание на значительный рост потребительского импорта в этом году. "С ростом реальных доходов населения почти на треть вырос потребительский импорт", - сказал Мясникович.

Он отметил, что значительное увеличение импортных поставок обусловлено неконкурентоспособностью отечественных товаров на внутреннем рынке. "Наши предприятия недорабатывают, когда человек своим кошельком голосует за импортный товар, приобретаемый либо на внутреннем рынке, либо выезжает за рубеж, где делает покупки", - сказал глава правительства. Министр экономики Николай Снопков, выступая в тот же день в парламенте, сообщил, что в 2014 году планируется "сдержать наплыв импортных товаров на потребительский рынок, рост которых не должен превысить 4,5%".

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