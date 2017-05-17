Новости › Экономика › В РБ В бюджетных организациях Беларуси зарплата за январь-октябрь выросла почти на 28% В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за январь-октябрь 2013 года составила 3 млн. 703,8 тыс. рублей, или 417 долларов США, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 27,9%, сообщили в пресс-службе Министерства экономики. Это выше темпов роста предусмотренных официальным прогнозом на 2013 год (по прогнозу - на 24,7%). В том числе в октябре зарплата составила 3 млн. 965,3 тыс. руб. или 432,7 доллара США, и увеличилась по сравнению с октябрем 2012 года на 24,8%.

В январе-октябре 2013 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в целом по республике составила 5 млн. 47 тыс. рублей, или 568,8 доллара США, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 40,2%, что выше темпов роста предусмотренных прогнозом на 2013 год (24,7%), в том числе в октябре - 5 млн. 477,6 тыс. руб., или 597,7 доллара США, и увеличилась по сравнению с октябрем 2012 года на 29,1%.

Заработная плата работников организаций промышленности в октябре 2013 года достигла 665,6 доллара США (декабрь 2012 года - 614,6), строительства - 828,4 (648,4), транспорта и связи - 687,6 (628), в том числе связи - 644,7 доллара США (579,3). Темп роста реальной заработной платы в целом по республике за январь-октябрь 2013 года составил по отношению к соответствующему периоду 2012 года 117,9% (по прогнозу на 2013 год - 107,1%), в том числе за октябрь - 111,8%. В бюджетных организациях темп роста реальной заработной платы составил по сравнению с январем-октябрем 2012 года 107,6%, в том числе за октябрь - 108%. Соотношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы и минимального потребительского бюджета за десять месяцев текущего составило 319,4%, в том числе за октябрь - 323,9% (по прогнозу – в декабре 2013 года - 301,5%).

http://www.interfax.by В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за январь-октябрь 2013 года составила 3 млн. 703,8 тыс. рублей, или 417 долларов США, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 27,9%, сообщили в пресс-службе Министерства экономики. Это выше темпов роста предусмотренных официальным прогнозом на 2013 год (по прогнозу - на 24,7%). В том числе в октябре зарплата составила 3 млн. 965,3 тыс. руб. или 432,7 доллара США, и увеличилась по сравнению с октябрем 2012 года на 24,8%.В январе-октябре 2013 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в целом по республике составила 5 млн. 47 тыс. рублей, или 568,8 доллара США, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 40,2%, что выше темпов роста предусмотренных прогнозом на 2013 год (24,7%), в том числе в октябре - 5 млн. 477,6 тыс. руб., или 597,7 доллара США, и увеличилась по сравнению с октябрем 2012 года на 29,1%.Заработная плата работников организаций промышленности в октябре 2013 года достигла 665,6 доллара США (декабрь 2012 года - 614,6), строительства - 828,4 (648,4), транспорта и связи - 687,6 (628), в том числе связи - 644,7 доллара США (579,3). Темп роста реальной заработной платы в целом по республике за январь-октябрь 2013 года составил по отношению к соответствующему периоду 2012 года 117,9% (по прогнозу на 2013 год - 107,1%), в том числе за октябрь - 111,8%. В бюджетных организациях темп роста реальной заработной платы составил по сравнению с январем-октябрем 2012 года 107,6%, в том числе за октябрь - 108%. Соотношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы и минимального потребительского бюджета за десять месяцев текущего составило 319,4%, в том числе за октябрь - 323,9% (по прогнозу – в декабре 2013 года - 301,5%). 10 Декабря, 2013