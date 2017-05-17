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В Минске коррупции в той или иной степени подвержены практически все отрасли и сферы деятельности

korrypciya.jpgВ Минске коррупции в той или иной степени подвержены практически все отрасли и сферы деятельности. Об этом, как сообщил старший помощник прокурора города Сергей Балашев, было заявлено на прошедшем 27 ноября городском координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией. На совещании обсуждалось состояние борьбы с коррупцией и эффективность принимаемых мер по пресечению коррупционных проявлений, а также состояние прокурорского надзора по данному вопросу. Еще одной темой было расследование и судебное рассмотрение уголовных дел о коррупционных преступлениях. По словам Балашева, за девять месяцев 2013 года наибольшее количество коррупционных преступлений зарегистрировано в промышленности - 97, образовании - 59, государственном управлении - 35, торговле - 30, здравоохранении - 22, строительстве - 17.
В Минске, как отмечалось на совещании, за последние пять лет наблюдается рост выявленных коррупционных преступлений. Причем в текущем году данный показатель самый высокий за эти пять лет. Так, за девять месяцев 2013 года в городе зарегистрировано 354 коррупционных преступления. На фоне общего снижения числа всех зарегистрированных преступлений на 3,5% доля коррупционных возросла с 1,34% в 2012 году до 2,05% в текущем.

Наблюдается незначительное снижение числа выявленных фактов превышения власти. Не выявлялись посредничество во взяточничестве, бездействие должностного лица (одно в 2012 году), легализация материальных ценностей (одна в 2012 году) и незаконное участие в предпринимательской деятельности. На уровне 2012 года зарегистрировано случаев злоупотребления властью или служебными полномочиями (16).

По остальным составам преступлений отмечается рост числа возбужденных уголовных дел.
На совещании отмечалось, что принятые правоохранительными органами меры привели к значительным изменениям в структуре коррупционной преступности, выявлено больше преступлений, представляющих значительную опасность для общества и государства. По фактам взяточничества возбуждено 256 уголовных дел. При этом получение взяток составляет около половины от всех выявленных преступлений, касающихся взяточничества.

В правоохранительных органах признают, что цифры указывают лишь на количество зарегистрированных в районах города коррупционных преступлений и не отражают действительной обстановки, складывающейся в регионах, и работу правоохранителей, эффективность которой во всех без исключения районах недостаточна высока.
Особо на совещании отмечалось, что уголовные дела в отношении коррумпированных должностных лиц, занимающих ответственное положение, участников организованных групп, за легализацию доходов, добытых преступным путем, носят в Минске единичный характер.
http://news.open.by

10 Декабря, 2013
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