Новости › Политика › В мире Вице-президент Еврокомиссии объявила бойкот Олимпиаде в Сочи Второй европейский политик объявил о бойкоте Олимпийских игр в Сочи - вслед за президентом Германии Йоахимом Гауком ехать на Олимпиаду отказалась вице-президент Европейской комиссии Вивиан Рединг. Она заявила, что ее бойкот связан с дискриминацией "меньшинств". Однако в пресс-службе Гаука заявили, что решение президента отличается от протеста Рединг, так как не является бойкотом. На своей странице в Twitter Вивиан Рединг написала: "Я, конечно, не поеду в Сочи до тех пор, пока меньшинства в России будут находиться под давлением нынешнего российского законодательства". Ранее стало известно о том, что президент Германии Йоахим Гаук не собирается ехать на Олимпиаду. Это решение было расценено как бойкот, однако в пресс-службе политика заявили, что в России просто неправильно интерпретировали эту информацию, сообщает Spiegel. Возможно, решение Гаука никак не связано с протестом Рединг: как отмечает РБК, в Германии еще не определились, кто из официальных лиц должен поехать на Олимпийские игры. Отметим, что до этого в пресс-службе немецкого президента указали на то, что "нет твердого правила, согласно которому федеральные президенты должны участвовать в торжественных церемониях либо присутствовать на иных мероприятиях на Зимних Олимпиадах". Это, вероятно, касается и чиновников Евросоюза. В США обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин поддержала решение Йоахима Гаука не ехать Олимпиаду в Сочи. По ее словам, участие политиков необязательно, а потому и не нужно. "Нет причин для снисхождения к русским, нельзя позволить им насладиться овациями "международного сообщества", - цитирует ее слова InoPressa. Кроме того, обозреватель призвала администрацию США последовать примеру Гаука. "Это было бы небольшим, но красноречивым жестом, если бы администрация Обамы и все члены Конгресса проигнорировали Сочи", - мечтает она.

Призывы бойкотировать Игры в Сочи зазвучали на Западе после принятия в России закона о запрете гей-пропаганды. В США, например, гей-активисты предложили бойкотировать компанию Coca-Cola, спонсирующую Олимпиаду. Скандал потребовал объяснений на высшем уровне: Владимир Путин, хотя и обвинял США в попытке дискредитации Игр, заверил, что геям в Сочи будет "комфортно", а в телеинтервью добавил, что готов встречаться с людьми нетрадиционной ориентации и даже лично награждал их государственными медалями.

США ранее объявили, что не будут бойкотировать Игры, так как не хотят делать спортсменов жертвами политики.

http://www.newsru.com Второй европейский политик объявил о бойкоте Олимпийских игр в Сочи - вслед за президентом Германии Йоахимом Гауком ехать на Олимпиаду отказалась вице-президент Европейской комиссии Вивиан Рединг. Она заявила, что ее бойкот связан с дискриминацией "меньшинств". Однако в пресс-службе Гаука заявили, что решение президента отличается от протеста Рединг, так как не является бойкотом. На своей странице в Twitter Вивиан Рединг написала: "Я, конечно, не поеду в Сочи до тех пор, пока меньшинства в России будут находиться под давлением нынешнего российского законодательства". Ранее стало известно о том, что президент Германии Йоахим Гаук не собирается ехать на Олимпиаду. Это решение было расценено как бойкот, однако в пресс-службе политика заявили, что в России просто неправильно интерпретировали эту информацию, сообщает Spiegel. Возможно, решение Гаука никак не связано с протестом Рединг: как отмечает РБК, в Германии еще не определились, кто из официальных лиц должен поехать на Олимпийские игры. Отметим, что до этого в пресс-службе немецкого президента указали на то, что "нет твердого правила, согласно которому федеральные президенты должны участвовать в торжественных церемониях либо присутствовать на иных мероприятиях на Зимних Олимпиадах". Это, вероятно, касается и чиновников Евросоюза. В США обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин поддержала решение Йоахима Гаука не ехать Олимпиаду в Сочи. По ее словам, участие политиков необязательно, а потому и не нужно. "Нет причин для снисхождения к русским, нельзя позволить им насладиться овациями "международного сообщества", - цитирует ее слова InoPressa. Кроме того, обозреватель призвала администрацию США последовать примеру Гаука. "Это было бы небольшим, но красноречивым жестом, если бы администрация Обамы и все члены Конгресса проигнорировали Сочи", - мечтает она.Призывы бойкотировать Игры в Сочи зазвучали на Западе после принятия в России закона о запрете гей-пропаганды. В США, например, гей-активисты предложили бойкотировать компанию Coca-Cola, спонсирующую Олимпиаду. Скандал потребовал объяснений на высшем уровне: Владимир Путин, хотя и обвинял США в попытке дискредитации Игр, заверил, что геям в Сочи будет "комфортно", а в телеинтервью добавил, что готов встречаться с людьми нетрадиционной ориентации и даже лично награждал их государственными медалями.США ранее объявили, что не будут бойкотировать Игры, так как не хотят делать спортсменов жертвами политики. 11 Декабря, 2013