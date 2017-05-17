Иностранных журналистов могут выдворить из Украины за освещение событий на «Евромайдане»

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственная миграционная служба (ГМС) выдворяют из страны грузинских журналистов, освещающих митинги протеста на "Евромайдане". Об этом украинскому изданию газеты "Коммерсант" рассказал корреспондент телеканала "Табула" Димитри Авалиани, сообщив, что журналистов подозревают в организации протестных акций. В то же время посол Грузии на Украине Михаил Уклеба заявил изданию, что представителям СМИ лишь рекомендовали покинуть территорию Украины ради их же безопасности. В самой СБУ агентству УНИАН сказали, что ничего не знают о гонениях на журналистов. Димитри Авалиани сообщил "Коммерсанту", что накануне утром в гостинице "Днепр", где проживают журналисты, к нему подошли какие-то люди, которые, предъявив удостоверения сотрудников СБУ и ГМС, заявили, что ему необходимо покинуть страну. По словам Авалиани, было сказано, что грузинские журналисты подозреваются в причастности к событиям в Киеве, которые подпадают под действие ряда статей Уголовного кодекса.

Как отметил журналист, ему дали понять, что если он не подчинится, то его выдворят из страны принудительно. При этом никаких письменных указаний Авалиани предъявлено не было. По сведениям "Коммерсанта", в Киеве в настоящее время работают как минимум десять съемочных групп грузинских телеканалов. Большинство из них живут на съемных квартирах, и им подобные указания не поступали. Заведующий сектором связей с общественностью ГМС Сергей Гунько заявил, что вопрос о выдворении журналистов находится в исключительной компетенции СБУ. В свою очередь источник "Коммерсанта" в СБУ заявил, что "обоснованные претензии к ряду журналистов относительно их участия в акциях" у спецслужбы есть, но "никто не будет вывозить их в наручниках из страны".

Информация о готовящемся выдворении иностранных журналистов обсуждалась накануне и в Верховной Раде. Депутат от оппозиционной партии "Батькивщина" и председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко заявил, что ГМС требует от грузинских журналистов в течение трех дней покинуть Украину на основании обращения заместителя председателя СБУ об их причастности к массовым беспорядкам и свержению государственной власти, сообщает УНИАН. По версии Томенко, вероятно, после того как во время разгона Евромайдана пострадали более 50 украинских и иностранных журналистов, власть "катастрофически боится объективной информации о том, что происходит в Украине, а также не хочет, чтобы эту информацию знали за рубежом".

В пресс-службе СБУ агентству УНИАН заявили, что не знают о том, кто приходил в гостиницу "Днепр", где проживают грузинские журналисты. "Мы не имеем информации, какие люди приходили к этим журналистам и о чем они с ними говорили", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что российским журналистам выдворение из Украины пока не грозит, однако некоторых россиян в правящей Партии регионов уже поместили в "черный список" как идеологов украинского протеста. Депутат Рады от ПР Олег Царев направил запрос в МИД и СБУ о лишении права въезда на территорию страны "организаторов беспорядков". В списке Царева оказались российские политологи и политтехнологи Станислав Белковский, Николай Гастелло, Глеб Павловский, Евгений Минченко, Алексей Ситников и Тимофей Сергейцев. В свою очередь депутат от партии "Батькивщина" Николай Томенко накануне предложил исключить телеканалы "Россия 24" и "Россия 1" из списка адаптированных на Украине каналов из-за необъективного освещения событий на "Евромайдане".

Между тем ситуация в Киеве в очередной ра

з накалилась - в ночь на среду внутренние войска и спецподразделение "Беркут" при поддержке коммунальных служб начали расчищать Крещатик и Майдан от баррикад. О хронике событий этой ночи пишет NEWSru.ua. Оппозиция и многие местные СМИ называют произошедшее не иначе как штурмом. А вот в в украинском МВД события последних часов охарактеризовали "благоустройством территории".

"Работники коммунальных служб столицы осуществляли мероприятия по благоустройству территории вокруг Майдана Незалежности в ночное время для того, чтобы избежать дополнительных препятствий и неудобств для движения транспорта и граждан, поскольку продолжается рабочая неделя", - цитирует УНИАН сообщение ведомства.

Попутно в МВД напомнили об "уголовной ответственности за сопротивление, а также совершение насилия относительно работника правоохранительного органа". И пообещали ревностно следить за соблюдением соответствующих статей законодательства.

"Противоправные действия по отношению к правоохранителям будут квалифицированы как организация массовых беспорядков. Милиция пока не применяет к митингующим слезоточивого газа и спецсредств. Однако в МВД уверяют, что будут адекватно реагировать на правонарушения в пределах полномочий, предоставленных Законом Украины "О милиции", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу украинского МВД.

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