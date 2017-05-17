Мир осуждает действия украинских властей, Россия - митингующих

Накануне вечером на Майдане побывала верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон. Комментируя происходящее на площади в ночь на среду, она отметила, что власти Украины не должны были предпринимать активных действий на Майдане Независимости. "Власти не нужно было действовать под прикрытием ночи, чтобы начать общение с людьми с помощью милиции", - говорится в официальном заявлении Эштон. Попытку разгона "Евромайдана" осудили и другие высокопоставленные представители международного сообщества, передает УНИАН. Так, глава МИДа Швеции Карл Бильд написал в Twitter, что с беспокойством следит за событиями, которые происходят на Майдане, и выразил мнение, что власти должны решить проблему при помощи реформ, а не репрессий.

Посол США Джеффри Пайетт отметил в своем микроблоге, что США не приемлют решение украинских властей "задавить мирный протест" вместо того, чтобы решить проблему с уважением к демократическим правам и человеческому достоинству. "Такая реакция неприемлема и недостойна демократической страны", - резюмировал дипломат. Госсекретарь США Джон Керри высказался в том же духе: поведение официального Киева недемократично - и призвал власти держать себя в руках. Глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс заявил, что действия "Беркута" являются "доказательством того, как правительство готово к диалогу". "Плачевно", - добавил он.

Накануне свое мнение по поводу событий на Украине высказали и российские парламентарии. Госдума приняла специальный документ "О ситуации на Украине", в котором депутаты выразили опасения по поводу протестных акций в Киеве. В тексте говорится, что несанкционированные митинги и блокирование органов госвласти ведут к дестабилизации, чреваты серьезными негативными экономическими и политическими последствиями для населения.

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