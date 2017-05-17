Новости › Политика › В РБ Беларусь готова к демократическим выборам, но в рамках своего законодательства Белорусские власти готовы присоединиться к Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в СНГ, но естественно с оговоркой, которая превращает присоединение в полную профанацию. Депутаты нижней палаты парламента приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Участниками Конвенции, которая была подписана в октябре 2002 года в Кишиневе, являются шесть стран бывшего СССР. «Присоединение Беларуси к Конвенции будет произведено с оговоркой о том, что реализация документа осуществляется на основании верховенства Конституции. Оговорка позволяет нивелировать имеющиеся несоответствия данного международного договора и национального законодательства", - заявил замглавы МИД РБ А.Гурьянов, представлявший упомянутый законопроект. Демократическая гибкость национального законодательства хорошо известна всем…

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Белорусские власти готовы присоединиться к Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в СНГ, но естественно с оговоркой, которая превращает присоединение в полную профанацию. Депутаты нижней палаты парламента приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Участниками Конвенции, которая была подписана в октябре 2002 года в Кишиневе, являются шесть стран бывшего СССР. «Присоединение Беларуси к Конвенции будет произведено с оговоркой о том, что реализация документа осуществляется на основании верховенства Конституции. Оговорка позволяет нивелировать имеющиеся несоответствия данного международного договора и национального законодательства", - заявил замглавы МИД РБ А.Гурьянов, представлявший упомянутый законопроект. Демократическая гибкость национального законодательства хорошо известна всем… 11 Декабря, 2013