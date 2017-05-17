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В Конгрессе США достигнут компромисс по бюджету

usa1 kap.jpgДемократы и республиканцы в Конгрессе США во вторник вечером (по местному времени) достигли компромиссной договоренности по параметрам федерального бюджета на 2014 финансовый год, которая позволит избежать еще одного "шатдауна" (shutdown, временная приостановка работы правительства), сообщает The Washingtom Post.
Сенатор-демократ Пэтти Мюррей и конгрессмен-республиканец Пол Райан, проводившие переговоры по этому вопросу, объявили, что сделка должна привести к дополнительному уменьшению бюджетного дефицита на 23 млрд долларов к концу следующего финансового года, передает ИТАР-ТАСС. Достичь этой цели авторы договоренности предполагают не только за счет сокращения отдельных статей бюджета, но и путем увеличения сборов в госказну, в том числе в пенсионные фонды федеральных служащих и на обеспечение безопасности авиаперевозок. Ожидается, что последняя мера приведет к повышению цен на авиабилеты в США.

В течение десятилетия это должно принести в бюджет дополнительно 85 млрд долларов. При этом секвестра - принудительного сокращения едва ли не всех расходных статей, против которого выступала администрация Барака Обамы, не будет. Как подчеркнул Райан, не будет и повышения базовых ставок налогообложения американцев, которые всеми силами пыталась сохранить республиканская оппозиция в Конгрессе. Оборонные расходы страны на 2014 финансовый год, начавшийся в США 1 октября, сократятся до 520,5 млрд долларов. Это на 6 млрд меньше, чем запрашивала у Конгресса администрация Обамы. В то же время независимые экономисты отметили, что сокращение бюджетного дефицита всего на 23 млрд долларов при госдолге в размере 17 трлн - это капля в море. Тем не менее, Мюррей и Райан подчеркнули, что лидеры обеих партийных фракций - и демократов, и республиканцев - поддерживают эту договоренность.
Работа над ней без лишнего шума продолжалась с середины октября, после того как администрация Обамы и республиканская оппозиция условились о временном финансировании правительства на срок до 15 января 2014 года. Нынешний компромисс политических противников в Конгрессе высоко оценил президент Обама. В своей заметке, написанной, очевидно, на борту президентского самолета (Обама возвращался из ЮАР, где состоялись траурные мероприятия в память о Нельсоне Манделе) и оперативно опубликованной в The Wall Street Journal, он отметил, что данный пример успешной совместной работы демократов и республиканцев - лишь первый шаг парламента на тернистом пути к главной цели - созданию такой экономики, которая способна функционировать на благо каждого американца.
В будущем, отметил Обама, конгрессменам еще предстоит немало потрудиться и постараться сгладить межпартийные противоречия, чтобы столь же успешно решать остальные задачи.
Экономика США уже достаточно пострадала в результате частичной приостановки работы правительства в первой половине октября. По оценкам Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома, ее рост в четвертом квартале нынешнего года замедлился примерно на 0,2-0,6 процента.

С 1 по 16 октября в неоплачиваемые отпуска были отправлены 850 тысяч федеральных служащих, большинство которых составляли гражданские специалисты Пентагона. Всем им была обещана компенсация потерь в зарплате на общую сумму 2 млрд долларов. Иными словами, из госказны выплачиваются деньги за работу, которая не была сделана. По подсчетам АБУ, в результате закрытия национальных парков во время приостановки работы правительства местные власти недополучили прибыль в размере 500 млрд долларов.

Служба внутренних доходов не смогла осуществить возврат налогов на сумму 4 млрд долларов и, кроме того, будет вынуждена отсрочить на две недели подачу американцами налоговых деклараций в 2014 году, что замедлит поступление средств в федеральный бюджет.
Простой в работе федеральных министерств и ведомств сказался на промышленности и сельском хозяйстве. Американские компании не могли получить экспортных лицензий и гарантий кредитов Экспортно-импортного банка. С опозданием начался сезон добычи тихоокеанского краба в штате Аляска. Было отложено рассмотрение заявок на освоение месторождений сланцевого газа в штатах Северная Дакота, Вайоминг и Юта, а предприятия малого бизнеса остались на время без государственной кредитной поддержки. Кризис был вызван не только отсутствием бюджета на 2014 финансовый год, но и нехваткой средств для выполнения долговых обязательств. Поэтому демократической администрации Обамы и республиканской оппозиции в Конгрессе пришлось вести еще и переговоры о повышении потолка госдолга. Согласно нынешней договоренности, правительство будет профинансировано до 15 января и сможет продолжить заимствования до 7 февраля 2014 года. Таким образом, в ближайшие два месяца президенту и Конгрессу предстоит еще вернуться к решению вопроса о госдолге на более отдаленную перспективу. В противном случае в США вновь может возникнуть угроза технического дефолта по своим долговым обязательствам.

http://www.rian.ru

11 Декабря, 2013
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