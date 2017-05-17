США и Великобритания приостановили помощь сирийской оппозиции

Великобритания вслед за США объявила о приостановке помощи сирийской оппозиции. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официальных представителей британского МИД.

Причиной тому стал захват сирийскими исламистами оружия со складов, принадлежащих оппозиционной "Сирийской свободной армии", которая пользуется поддержкой Запада. В то же время в МИДе заверили: в случае гарантий того, что помощь не попадет в руки групп, которые Запад считает экстремистскими, поставки будут возобновлены.

В конце прошлой недели боевики группировки "Исламский фронт" захватили штаб-квартиру и склады Высшего военного совета "Свободной сирийской армии" (ССА), расположенные в районе Баб эль-Хауа, на границе с Турцией.

"В настоящее время мы расследуем эти события, - заявили в пресс-службе британского МИДа. - На время следствия никаких поставок оборудования не будет. Однако возобновим поддержку, как только мы и Высший военный совет сочтем, что ситуация безопасна", - указали в Форин-оффисе.

Между тем британский премьер Дэвид Кэмерон заявил в среду, 11 декабря, что Лондон будет поддерживать прозападные элементы внутри оппозиции. "Мы должны продолжать работать с теми в Сирии, кто желает свободного и плюралистического будущего", - подчеркнул он. "Мы не должны позволить, чтобы сформировался тезис о том, что единственной оппозицией в Сирии является экстремистская", - считает премьер.

США и Великобритания заявляют, что они поставляют "умеренной" сирийской оппозиции "нелетальное" снаряжение - то есть то, что необходимо для военных действий (бронежилеты, оборудование связи, транспортные средства и т.д.), исключая оружие. По информации агентства Reuters, "Исламский фронт" захватил на складах противотанковые ракеты и несколько десятков зенитных комплексов, которые в ходе сирийского конфликта используются сухопутными подразделениями против наземных целей. Происхождение этого оружия агентство не уточняет.

Reuters также сообщает, что недавно несколько бригад, входивших в состав "Сирийской свободной армии", объявили о выходе из ее подчинения и присоединении к "Исламскому фронту". Таким образом, по крайней мере часть входящих в "Исламский фронт" боевиков до самого последнего времени официально не рассматривалась странами Запада в качестве экстремистов и имела право на получение помощи. "Исламский фронт" пользуется поддержкой арабских стран Персидского залива, таких как Саудовская Аравия и Катар, а также связан с международной организацией "Братья-мусульмане".

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