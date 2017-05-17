США грозят санкциями против властей Украины.

Украинская оппозиция уже в четверг собирается дать ответ на предложение президента Виктора Януковича созвать "представителей всех политических сил, святых отцов и представителей общественности" к общенациональному диалогу. Тем временем в США рассматривают различные варианты действий в отношении правительства Украины и не исключают возможности введения против него различного рода санкций, передает ИТАР-ТАСС. В целом же лидеры оппозиции сохраняют решимость стоять за выполнение выдвинутых ими условий. Если раньше Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок выражали готовность идти на компромисс, то теперь они выдвигают ультиматумы. Оппозиция требует, чтобы власть не только выпустила арестованных демонстрантов, но и наказала виновных в силовом разгоне студентов на майдане Незалежности 30 ноября и сняла с должности главу МВД Виталия Захарченко для начала переговоров. Кроме того, обязательным условием является отставка кабинет министров Азарова, формирование "технического правительства" и объявление о досрочных парламентских и президентских выборах.

Накануне президент Виктор Янукович "ради достижения компромисса" призвал оппозицию "не идти дорогой противостояния и ультиматумов". Глава государства заявил о готовности лично участвовать в таком круглом столе. В то же время многие эксперты считают, что Янукович "немного опоздал", так как должен был выступить с таким призывом в самом начале протестных акций. К слову, организуемый под руководством экс-президента Леонида Кравчука круглый стол, намеченный на среду для обсуждения путей вывода страны из политического кризиса, фактически так и не состоялся: в отличие от представителей власти (присутствовали собственно Кравчук, Леонид Кучма, спикер парламента Владимир Рыбак, киевский градоначальник Александр Попов, ряд министров, представители духовенства и общественности), никто из оппозиционеров на него не пришел, отмечает "Российская газета". По мнению издания, европейские политики, едва ли не хором призывавшие президента Януковича к диалогу с политическими противниками, на практике сделали все, чтобы такой диалог не состоялся.

На Майдане Незалежности в центре Киева под утро остались около пяти тысяч митингующих. Еще более двухсот протестующих насчитали журналисты в Мариинском парке возле Верховной Рады. По сравнению с предыдущей ночью (реакция российской прессы на события на Майдане - в обзоре сайта "Заголовки"), нынешняя прошла достаточно спокойно. "Грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Ситуация в Киеве... остается спокойной", - отметили в МВД Украины.

Митингующие планомерно продолжают сооружать баррикады, передает "Интерфакс". Баррикады выставлены на улице Крещатик от ЦУМа к зданию на противоположной стороне улицы. Баррикада возведена во всей ширине улицы, включая тротуары. Со стороны Европейской площади возведение заградсооружения уже завершено, как и на улице Институтской.

Для сооружения баррикад митингующие используют в том числе снег, который убирают с проезжей части и тротуаров, делают из него насыпи. Также в ход идут автомобильные покрышки, которые подвозят на машинах, доски из заборов, прутья и металлические сетки.

В то же время на улице Банковой возле здания администрации президента выстроен кордон правоохранителей в одну цепь, выставлены щиты. Неподалеку от здания администрации также установлены щиты, поперек улицы стоят автобусы силовиков. Возле кордона находятся несколько десятков митингующих. Никаких действий они не предпринимают, обстановка спокойная.

По свидетельству корреспондента "Интерфакса", улица Банковая очищена от снега гораздо хуже, чем Крещатик. На пересечении улиц Институтской и Садовой у здания правительства улица Садовая перекрыта автобусами и грузовиками, среди которых - пиротехническая машина от ГСЧС. На пересечении улиц Шелковичной и Институтской в сторону Верховной Рады улица также перегорожена "КамАЗами" и автобусами. Возле кабмина и парламента протестующих нет.

Стоит отметить, что митингующие на Украине уже добились международной поддержки. Запад признал лидеров оппозиции и демонстрантов в целом полноправной стороной переговоров, к которой нужно апеллировать и прислушиваться. Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон провела в Киеве две встречи с президентом республики (NEWSru.ua приводит заявления ряда европейских политиков о ситуации на Майдане).

Как заявила Эштон, из разговоров с представителями гражданского общества, оппозиции и бывших украинских президентов она пришла к выводу, что действия полиции в среду ночью, когда бойцы "Беркута" провели атаку на участников "Евромайдана", делают начало политического диалога труднее, чем раньше. В ближайшие часы Эштон намерена изучить все возможные пути, "чтобы гарантировать, что подлинное мирное решение все еще возможно".

США рассматривают различные варианты действий в отношении правительства Украины и не исключают возможности введения против него политических и экономических санкций. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки. "Однако никакого решения по этому вопросу пока не принято", - уточнила она.

Действия украинских властей критикуют и в Белом доме. По словам представителя администрации Джоша Эрнеста, Соединенные Штаты считают "неприемлемой реакцию правительства Украины на мирные демонстрации", передает ИТАР-ТАСС. "США были потрясены тем, что произошло в Киеве прошлой ночью, - сказал он. - Реакция украинского правительства на мирные демонстрации в течение прошедших двух недель была абсолютно неприемлемой. Трудно понять, почему вместо того, чтобы вступить в диалог с оппозицией, они решили вновь пойти силой против собственного народа".

Санкциями в случае эскалации насилия в республике грозят и американские конгрессмены. "Мы будем следить за поведением (президента Украины Виктора) Януковича очень внимательно, - заявил агентству Reuters председатель подкомитета по делам Европы сенатского комитета по иностранным делам Крис Мэрфи, комментируя столкновения демонстрантов с милицией и спецназом внутренних войск в Киеве. - Его (Януковича) поведение в последние 24 часа является неприемлемым, и если он продолжит использовать бульдозеры и дубинки против мирных демонстрантов, то могут быть последствия, реальные последствия со стороны Конгресса".

По словам сотрудников аппарата Конгресса, сейчас обсуждается возможность принятия законопроекта, вводящего санкции против украинских официальных лиц. В частности, речь идет о запрете на их въезд в США и замораживании банковских счетов. "Мы будем продолжать приковывать внимание мировой общественности к борьбе Украины за свободу и справедливость, и мы будем требовать, чтобы любые преступления, совершенные против украинцев, которые мирно используют свои фундаментальные права человека, имели последствия", - заявил в свою очередь влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн.

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