|17 Мая 2017
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США грозят санкциями против властей Украины.
Украинская оппозиция уже в четверг собирается дать ответ на предложение президента Виктора Януковича созвать "представителей всех политических сил, святых отцов и представителей общественности" к общенациональному диалогу. Тем временем в США рассматривают различные варианты действий в отношении правительства Украины и не исключают возможности введения против него различного рода санкций, передает ИТАР-ТАСС. В целом же лидеры оппозиции сохраняют решимость стоять за выполнение выдвинутых ими условий. Если раньше Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок выражали готовность идти на компромисс, то теперь они выдвигают ультиматумы. Оппозиция требует, чтобы власть не только выпустила арестованных демонстрантов, но и наказала виновных в силовом разгоне студентов на майдане Незалежности 30 ноября и сняла с должности главу МВД Виталия Захарченко для начала переговоров. Кроме того, обязательным условием является отставка кабинет министров Азарова, формирование "технического правительства" и объявление о досрочных парламентских и президентских выборах.
Накануне президент Виктор Янукович "ради достижения компромисса" призвал оппозицию "не идти дорогой противостояния и ультиматумов". Глава государства заявил о готовности лично участвовать в таком круглом столе. В то же время многие эксперты считают, что Янукович "немного опоздал", так как должен был выступить с таким призывом в самом начале протестных акций. К слову, организуемый под руководством экс-президента Леонида Кравчука круглый стол, намеченный на среду для обсуждения путей вывода страны из политического кризиса, фактически так и не состоялся: в отличие от представителей власти (присутствовали собственно Кравчук, Леонид Кучма, спикер парламента Владимир Рыбак, киевский градоначальник Александр Попов, ряд министров, представители духовенства и общественности), никто из оппозиционеров на него не пришел, отмечает "Российская газета". По мнению издания, европейские политики, едва ли не хором призывавшие президента Януковича к диалогу с политическими противниками, на практике сделали все, чтобы такой диалог не состоялся.
Митингующие планомерно продолжают сооружать баррикады, передает "Интерфакс". Баррикады выставлены на улице Крещатик от ЦУМа к зданию на противоположной стороне улицы. Баррикада возведена во всей ширине улицы, включая тротуары. Со стороны Европейской площади возведение заградсооружения уже завершено, как и на улице Институтской.
Как заявила Эштон, из разговоров с представителями гражданского общества, оппозиции и бывших украинских президентов она пришла к выводу, что действия полиции в среду ночью, когда бойцы "Беркута" провели атаку на участников "Евромайдана", делают начало политического диалога труднее, чем раньше. В ближайшие часы Эштон намерена изучить все возможные пути, "чтобы гарантировать, что подлинное мирное решение все еще возможно".
Действия украинских властей критикуют и в Белом доме. По словам представителя администрации Джоша Эрнеста, Соединенные Штаты считают "неприемлемой реакцию правительства Украины на мирные демонстрации", передает ИТАР-ТАСС. "США были потрясены тем, что произошло в Киеве прошлой ночью, - сказал он. - Реакция украинского правительства на мирные демонстрации в течение прошедших двух недель была абсолютно неприемлемой. Трудно понять, почему вместо того, чтобы вступить в диалог с оппозицией, они решили вновь пойти силой против собственного народа".
Санкциями в случае эскалации насилия в республике грозят и американские конгрессмены. "Мы будем следить за поведением (президента Украины Виктора) Януковича очень внимательно, - заявил агентству Reuters председатель подкомитета по делам Европы сенатского комитета по иностранным делам Крис Мэрфи, комментируя столкновения демонстрантов с милицией и спецназом внутренних войск в Киеве. - Его (Януковича) поведение в последние 24 часа является неприемлемым, и если он продолжит использовать бульдозеры и дубинки против мирных демонстрантов, то могут быть последствия, реальные последствия со стороны Конгресса".
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