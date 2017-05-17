Беларусь избрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия

Республика Беларусь единогласно избрана в состав Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) от Восточноевропейской группы государств сроком на два года начиная с 12 мая 2014 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД. Избрание состоялось 5 декабря в Гааге на 18-й сессии Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия. Активное участие в работе сессии приняла белорусская делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Александром Михневичем. В состав делегации входили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель Республики Беларусь при Организации по запрещению химического оружия Елена Гриценко и заместитель начальника управления международной безопасности и контроля над вооружениями МИД Александр Пономарев.

Членство в Исполнительном совете ОЗХО, который является основным руководящим органом организации, позволит Беларуси вносить более весомый вклад в совместную деятельность, направленную на достижение стратегических целей и приоритетов ОЗХО. Беларусь сможет принимать более активное участие в выработке решений, необходимых для эффективной работы организации, более активно использовать имеющийся в стране промышленный, технологический, научный и кадровый потенциал в деятельности, направленной на поддержание международного мира и безопасности, вносить практический вклад в развитие международного сотрудничества в области использования химии в мирных целях.

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