Новости › Политика › В РБ Посол Беларуси и спикер сейма Латвии обсудили укрепление регионального сотрудничества Посол Беларуси и спикер сейма Латвии обсудили укрепление регионального сотрудничества11 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Об укреплении белорусско-латвийского регионального сотрудничества шла речь на встрече посла Беларуси в Латвии Марины Долгополовой со спикером сейма Латвии Солвитой Аболтиней, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего политического, экономического и культурного взаимодействия. Положительную оценку получили инициативы по укреплению белорусско-латвийского регионального и приграничного сотрудничества, призванные активизировать контакты между жителями двух стран.

Спикер сейма в позитивном ключе отметила участие белорусской диаспоры в жизни Латвии, пригласив активно использовать возможности Риги как европейской столицы культуры для реализации новых двусторонних проектов. Со своей стороны Марина Долгополова выразила заинтересованность в использовании потенциала парламентской дипломатии в интересах Беларуси и Латвии.

Посол Беларуси и спикер сейма Латвии обсудили укрепление регионального сотрудничества11 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Об укреплении белорусско-латвийского регионального сотрудничества шла речь на встрече посла Беларуси в Латвии Марины Долгополовой со спикером сейма Латвии Солвитой Аболтиней, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего политического, экономического и культурного взаимодействия. Положительную оценку получили инициативы по укреплению белорусско-латвийского регионального и приграничного сотрудничества, призванные активизировать контакты между жителями двух стран.Спикер сейма в позитивном ключе отметила участие белорусской диаспоры в жизни Латвии, пригласив активно использовать возможности Риги как европейской столицы культуры для реализации новых двусторонних проектов. Со своей стороны Марина Долгополова выразила заинтересованность в использовании потенциала парламентской дипломатии в интересах Беларуси и Латвии. http://www.belta.by 12 Декабря, 2013