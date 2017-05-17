Новости › Политика › В РБ Беларусь стремится к улучшению белорусско-американских отношений Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эриком Рубиным, передает корреспондент БЕЛТА. "Беларусь понимает важность поддержания добрых отношений со США. Мы стремимся к улучшению белорусско-американских отношений", - сказал глава МИД. Владимир Макей отметил, что в ходе сегодняшней встречи будет обсужден широкий спектр вопросов.

"Мы готовы к открытому и откровенному диалогу", - подчеркнул министр. http://www.interfax.by 12 Декабря, 2013