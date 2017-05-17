Новости › Экономика › В мире В ноябре международные резервы России уменьшились на 8,7 млрд долларов Объем международных резервов России с 1 ноября по 1 декабря 2013 года сократился на 8,694 млрд долларов (1,66%). Показатель составил 515,590 млрд долларов, говорится в сообщении Банка России.

Как и прежде, львиную долю международных резервов составляет валюта. Объем валютных резервов в отчетный период снизился на 5,288 млрд долларов (1,1%). Вторая компонента резервов - золото - также сократилась. В отчетный период объем монетарного золота уменьшился на 3,365 млрд долларов (7,64%) и составил 40,640 млрд долларов.

За январь-ноябрь показатель снизился на 22 миллиарда долларов, или на 4,1% (с 537,618 миллиарда долларов на 1 января). В 2012 году международные резервы РФ выросли на 7,8%. Исторического максимума они достигли в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. В период кризиса резервы снижались до 376 миллиардов долларов (в середине марта 2009 года).

http://www.rian.ru Объем международных резервов России с 1 ноября по 1 декабря 2013 года сократился на 8,694 млрд долларов (1,66%). Показатель составил 515,590 млрд долларов, говорится в сообщении Банка России.Как и прежде, львиную долю международных резервов составляет валюта. Объем валютных резервов в отчетный период снизился на 5,288 млрд долларов (1,1%). Вторая компонента резервов - золото - также сократилась. В отчетный период объем монетарного золота уменьшился на 3,365 млрд долларов (7,64%) и составил 40,640 млрд долларов.За январь-ноябрь показатель снизился на 22 миллиарда долларов, или на 4,1% (с 537,618 миллиарда долларов на 1 января). В 2012 году международные резервы РФ выросли на 7,8%. Исторического максимума они достигли в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. В период кризиса резервы снижались до 376 миллиардов долларов (в середине марта 2009 года). 12 Декабря, 2013