|17 Мая 2017
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Мировые цены на нефть пошли вниз после публикации статистики по запасам в СШАНефть начала дешеветь после публикации еженедельной статистики по запасам сырья от Минэнерго США. Об этом, как передает агентство "Прайм", свидетельствуют данные торгов. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 19:55 мск в среду снизилась на 0,27% - до 109,09 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,68% и составила 97,84 доллара за баррель. Общие запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 6 декабря, выросли на 6,7 миллиона баррелей, или на 3,2%, и составили 219,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 4,5 миллиона баррелей, или на 4%, - до 118,1 миллиона баррелей. При этом коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) упали на 10,6 миллиона баррелей, или на 2,7%, - до 375,2 миллиона баррелей при прогнозе сокращения всего на 2,95 миллиона баррелей. Предыдущее снижение цен на нефть имело место 9 декабря - на фоне слабой макроэкономической статистики из Европы.
http://www.rbcdaily.ru 12 Декабря, 2013
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