Инфляция в Беларуси в ноябре составила до 1,6%, с начала года – 13,8%

Инфляция в Беларуси в ноябре 2013 года замедлилась до 1,6% с 1,9% в октябре, сообщает Национальный статистический комитет.

С начала года потребительские цены выросли на 13,8% при годовом прогнозе 12%. В годовом исчислении – ноябрь 2013 года к ноябрю 2012 года - инфляция составила 15,3%. Продовольственные товары в ноябре 2013 года подорожали на 1,2%, с начала года - на 10,9%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6% в ноябре и на 6,8% - с начала года. Цены и тарифы на платные услуги в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем увеличились на 3,7%, с декабрем 2012 года – на 32,6%.

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