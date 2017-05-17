Тарифы на ЖКУ в Беларуси ежегодно будут повышать с 1 января, но не более чем на $5

Тарифы на ЖКУ в Беларуси ежегодно будут повышать с 1 января, но не более чем на $5. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили специалисты управления экономики Минжилкомхоза республики, поясняя нормы указа №550 "О некоторых вопросах регулирования тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги и внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь". Документ подписал глава государства 5 декабря. "Важным является то, что регулировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут по-новому. Так, введено определение субсидируемых государством тарифов и цен на ЖКУ для населения. Ежегодно с 1 января их будут повышать, но в пределах ограничения. Президент указом установил ограничение - $5 по среднегодовому значению обменного курса белорусского рубля к доллару США", - рассказали специалисты. Расчет берется на семью из трех человек, проживающую в типовой двухкомнатной квартире при нормативном потреблении ресурсов. В Минжилкомхозе пояснили, что такие меры предпринимаются в целях защиты населения при установлении тарифов и исключения их существенного роста. "Таким образом, удастся обеспечить прозрачность, стабильность и единообразие при формировании цен с учетом роста доходов населения", - добавили специалисты.

Во избежание падения уровня возмещения населением расходов за пользование ЖКУ установлено, что в течение финансового года поквартально тарифы будут индексироваться в размерах, не превышающих фактически сложившегося индекса номинальной заработной платы по республике за предыдущий квартал. "Это также новая норма, принятая у нас в стране", - отметили в управлении экономики.

Кроме того, новым документом внесены изменения в указ №72, предполагающие передачу полномочий по регулированию тарифов на места. Так, Совет Министров будет регулировать только тарифы на тепловую и электрическую энергию и газ. Все остальные (в том числе цены на техническое обслуживание дома, водоснабжение, водоотведение, на пользование канализацией и лифтом) будут регулировать облисполкомы и Мингорисполком по согласованию с Минэкономики.

Правительству поручено разработать порядок расчета внесения платы за ЖКУ и пользование жилыми помещениями и порядок индексации субсидируемых государством тарифов и цен на жилищно-коммунальные услуги для населения. В целом указ №550 предусматривает меры по совершенствованию тарифного регулирования жилищно-коммунальных услуг, порядка оказания государственной адресной социальной помощи населению, а также по предупреждению социального иждивенчества.

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