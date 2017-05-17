Уругвай стал первой в мире страной, легализовавшей производство и продажу марихуаны

Соответствующий законопроект принял сенат вслед за нижней палатой парламента, одобрившей его еще 1 августа, сообщает Reuters.

За принятие законопроекта проголосовали 16 сенаторов, против высказались 13. Обсуждать его принялись в 10:30 утра по-местному времени и приняли законопроект лишь поздно вечером, отмечает La Nueva Provincia. Все это время парламентарии спорили, сократит ли новый закон употребление марихуаны из-за усиления контроля со стороны государства или наоборот, его принятие приведет к росту употребления более тяжелых наркотиков. Теперь уругвайцам разрешено выращивать до шести кустов каннабиса на человека. Выращивание конопли с нарушением установленных норм будет караться заключением в тюрьму на срок от 20 месяцев до 10 лет.

Кроме того, все граждане страны в возрасте старше 18 лет после внесения в специальный реестр смогут легально покупать до 40 граммов марихуаны в месяц в аптеке. Продажа "травки" там начнется с апреля. Также есть вариант записаться в клуб, где будут выращивать коноплю. При этом количество участников таких клубов может составлять от 15 до 45 человек, а за год там можно вырастить не более 99 кустов марихуаны.

До принятия нового закона парадоксальность ситуации заключалась в том, что употреблять каннабис в Уругвае было разрешено, а вот его производство и продажа карались законом. Как отмечали власти, марихуана - самый популярный наркотик в Уругвае, ее незаконный трафик достигал 30-40 млн долларов ежегодно. Власти страны подчеркивают, что закон не защищает интересы наркотиков, любая реклама и пропаганда употребления марихуаны будет преследоваться.

При этом в руководстве страны не исключают, что если закон будет иметь обратный эффект, его отменят. Противники нововведения в свою очередь заявляют, что граждане не подопытные кролики, чтобы ставить на них эксперименты, они предлагают вынести вопрос о легализации марихуаны на референдум. Вместе с тем, согласно проведенным опросам, около 64% граждан Уругвая выступают против легализации данного наркотика.

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