ЕС решил в обход трехсторонних переговоров предупредить Россию о недопустимости давления на Украину

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс неожиданно сообщил о намерении Евросоюза обсудить с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Украине, где по-прежнему не утихают многотысячные митинги в поддержку евроинтеграции. ЕС, который принципиально избегает трехстороннего диалога, решил предупредить Россию о недопустимости давления на Киев.

О планах переговоров с Россией по поводу украинского вопроса Линкявичус рассказал на пресс-конференции в Брюсселе, пояснив, что речь пойдет о давлении на Украину со стороны других стран, сообщает РИА "Новости". "Что касается давления других стран, о котором мы не раз говорили, это наш долг говорить открыто, и мы поднимем этот вопрос. Я думаю, что ближайшая возможность обсудить этот вопрос будет в понедельник на неформальной встрече с главой МИДа РФ", - заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Он также подчеркнул, что 16 министров иностранных дел стран Евросоюза обещают в понедельник на встрече с Лавровым предупредить министра иностранных дел России о "недопустимости давления на Украину", передает ИТАР-ТАСС. "Мы неоднократно заявляли, что все страны-партнеры должны иметь свой выбор, и этот выбор должен уважаться и отстаиваться", - отметил Линкявичус. Также в очередной раз глава литовского МИД повторил позицию ЕС: Украина "должна найти выход из политического кризиса мирным путем".

Отметим также, что на сами переговоры по поводу ассоциации Украины с ЕС Россию по-прежнему не приглашают, этот вопрос европейские политики собираются обсуждать с украинскими коллегами без третьих лиц.

Интересно, что Россия усматривает ничуть не меньшее давление на Украину в политике Евросоюза. Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее даже подметил, что в сравнении с Москвой действия ЕС по отношению к Киеву "остается сравнить только с паровым катком", сообщал "Голос России". Отметим, что после категорического отказа ЕС от предложенной украинским президентом Виктором Януковичем идеи трехсторонних переговоров инициатива беседы на эту же тему отдельно с Россией прозвучала довольно неожиданно. Вероятно, таким образом Евросоюз хочет подобно Москве все же не дать Украине "усидеть на двух стульях".

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