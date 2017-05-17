Путин выступил с юбилейным «интернациональным» Посланием в день 20-летия Конституции, которую призвал «скорректировать»

С небольшим опозданием, в 12:03, 12 декабря президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии около 1100 приглашенных начал оглашение своего послания обеим палатам парламента Российской Федерации. Дата этого юбилейного мероприятия (10-го по счету для президента Путина) была выбрана не случайно. Ровно 20 лет назад, 12 декабря 1993 года, всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указами президента РФ этот день стал государственным праздником.

Владимир Путин зачитывал послание стоя, в течение 1 часа 9 минут. Напомним, годом ранее ему потребовался 1 час 22 минуты, чтобы произнести подготовленный текст. Для освещения послания в этом году было аккредитовано 522 российских и иностранных журналиста. Прямая трансляция пресс-конференции велась в эфирах телеканалов "Россия 1", "Россия 24" и "Первый" и радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Президент вначале поздравил присутствующих с праздником - Днем Конституции и напомнил, что положения Конституции, определяющие права и свободы человека, должны быть незыблемы, но этот закон нельзя считать мертвым, так как некоторые изменения жизненно необходимы. По словам Путина, возможны "точечные" корректировки Основного закона.

Отметим, что немалая часть послания была посвящена взаимоотношениям России со странами СНГ. А после оглашения Послания, уже на концерте в честь 20-летия Конститиции, Владимир Путин продолжил рассуждать об Основном законе, отметив, что этот документ "не дал стране скатиться на путь чрезвычайщины".

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