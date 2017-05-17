Новости › Экономика › В РБ Законопроект о республиканском бюджете на 2014 год принят в первом чтении Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект "О республиканском бюджете на 2014 год", передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя законопроект на заседании Палаты представителей, министр финансов Андрей Харковец отметил, что на 2014 год формирование проекта республиканского бюджета произведено на бездефицитной основе. Проекту республиканского бюджета на 2014 год присущи полнота учета доходов, сбалансированность принимаемых обязательств с источниками их финансирования. Согласно проекту закона, сумма доходов по проекту республиканского бюджета на 2014 год определена в объеме Br128 трлн. 594,1 млрд., или с ростом к ожидаемому исполнению 2013 года на 19%. Расходы республиканского бюджета на 2014 год прогнозируются в сумме также Br128 трлн. 594,1 млрд. (с ростом на 15,2%).

Доходы консолидированного бюджета Беларуси на 2014 год запланированы в размере Br205 трлн. 984,7 млрд., или с ростом к ожидаемому исполнению 2013 года на 7,9%, расходы консолидированного бюджета прогнозируются на уровне также Br205 трлн. 984,7 млрд. (рост на 6%).

Основными целями для сектора государственных финансов будут являться: повышение устойчивости и конкурентоспособности национальной экономики, гарантированное исполнение финансовых обязательств бюджета перед внешними и внутренними кредиторами, сохранение качества бюджетных услуг и социальная защита уязвимых категорий населения.Сохранится социальная направленность расходов бюджета. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов. Также бюджетное финансирование позволит обеспечить стабильное функционирование отраслей образования и здравоохранения.

Содокладчиком по законопроекту выступила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Добрынина. Депутаты задали докладчикам вопросы, касающиеся финансирования приоритетных отраслей экономики и наименее защищенных слоев населения. В частности, депутат Владислав Цыдик затронул вопрос введения госпошлины на автомобили, Ольга Политико коснулась темы пополнения местных бюджетов. http://www.belta.by 13 Декабря, 2013