Новый сайт поддержит перспективное направление фирмы «Мэджик»

Компания «Мэджик», взяв направление на развитие своих баз данных в электронном виде, недавно представила на суд клиентов свой новый веб-ресурс, который отобразил деятельность дизайн–студии компании. Студия начала активно работать около года назад. Ее создание было вызвано тем обстоятельством, что количество заявок на создание и продвижение корпоративных сайтов от постоянных рекламодателей бюллетеня «Цены и Товары Сегодня» постоянно возрастало. Стараясь реагировать на запросы своих постоянных клиентов, компания открыла отдел, который теперь работает с корпоративными сайтами белорусских компаний.

Новый отдел компании сформировал достаточно уникальное предложение для белорусского бизнеса. Кроме традиционного продвижения в поисковых системах – модная, популярная и востребованная услуга современного делового Интернета – компания «Мэджик» предложила клиентам услуги по обновления текстового наполнения сайтов – соблюдая требования, которые выдвигают сегодня поисковые системы к информации, публикуемой в Сети, а также профессиональный надзор за техническим состоянием сайта. Обновление программной платформы корпоративного вебсайта и оперативное восстановление работоспособности ресурсов, как ни странно, на белорусском рынке представлено не очень широко.

Информация обо всех этих услугах, а также образцы корпоративных сайтов, изготовленных в студии «Мэджик», как раз и представлены на rio.by – новом сайте компании. Отличительной чертой представленных сайтов является то, что это реально работающие в Интернете ресурсы. Возможно, главное отличие новой веб-студии как раз в этом и заключается: изготовив новый сайт и сдав его «под ключ», сотрудники студии не расстаются с ним, а продолжают его «вести» - поддерживать, обновлять и развивать.

Кроме этого сайт несет просветительскую функцию. Многие его разделы подробно описывают типовые ошибки при строительстве и эксплантации сайтов, а также методы, как этих ошибок можно избежать. В целом же весь новый сервис был создан для поддержки другого, гораздо более масштабного проекта компании «Мэджик» – портала informer.by.

