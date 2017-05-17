|17 Мая 2017
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Северсталь выпустила 200 млн.тонн конвертерной стали
Череповецкий металлургический комбинат – структурное подразделение дивизиона «Северсталь Российская сталь», отлил юбилейное количество конвертерной стали – двухсотмиллионную тонну. В торжественной церемонии участвовали и бывшие работники комбината – были приглашены рабочие, служащие, представители руководящего звена, как сообщает сайт dviprom.by.
Первую юбилейную «сотку» конвертерной стали на заводе выпустили через 22 года после запуска, в 1983 году конвертерного производства. Генеральный директор дивизиона Сергей Торопов сообщил, что, активно наращивая производство, к выпуску очередной юбилейной тонны комбинат пришел гораздо быстрее – всего через десять лет. Администрация Череповецкого комбината пришла к решению остановить мартен и сосредоточиться на экологически чистом конвертерном производстве.
В целях контроля отходов на производстве построена уникальная установка, улавливающая неконтролируемые отходы всех трех конвертеров. Специальный пылеулавливающий зонт установлен над вторым конвертером осенью 2013 года, в феврале 2014 года укрыли аналогичным зонтом третий конвертер. После проведения капитального ремонта, первый конвертер тоже укроют защитой.
Благодаря досрочному завершению ремонта на конвертере №3, работники комбината вылили и выпустили 26 000 тонн конвертерной стали сверх нормы.
Активная реализация концепции развития бизнеса принесла положительные результаты – коллектив «Северстали» показал высокий уровень организации производства.
История металлургического завода началась в 1940 году, а завершилось строительство к 1951 году. В 1983 году, в результате реорганизации, завод преобразуется Череповецкий металлургический комбинат, а в 1993 году в администрации города зарегистрировалось акционерное общество «Северсталь».
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