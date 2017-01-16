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16 Января 2017
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  Новости
Законопроект о республиканском бюджете на 2014 год принят в первом чтении

Представляя законопроект на заседании Палаты представителей, министр финансов Андрей Харковец отметил, что на 2014 год формирование проекта республиканского бюджета произведено на бездефицитной основе. Проекту республиканского бюджета на 2014 год присущи полнота учета доходов, сбалансированность принимаемых обязательств с источниками их финансирования.  [13-12 8:57]

Политика. ЕС решил в обход трехсторонних переговоров предупредить Россию о недопустимости давления на Украину ЕС решил в обход трехсторонних переговоров предупредить Россию о недопустимости давления на Украину

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс неожиданно сообщил о намерении Евросоюза обсудить с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Украине, где по-прежнему не утихают многотысячные митинги в поддержку евроинтеграции. [13-12 8:38]

• Путин выступил с юбилейным «интернациональным» Посланием в день 20-летия Конституции, которую призвал «скорректировать» Новость с фотографией [13-12 8:03]
• Посол Беларуси и спикер сейма Латвии обсудили укрепление регионального сотрудничества Новость с фотографией [12-12 9:10]
• Беларусь избрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия Новость с фотографией [12-12 9:01]
Экономика. Северсталь выпустила 200 млн.тонн конвертерной стали Северсталь выпустила 200 млн.тонн конвертерной стали

На Череповецком металлургическом комбинате, одном из  крупнейших заводов по производству стали в мире, была произведена 200−миллионная тонна конвертерной стали. [21-05 14:53]

• Новый сайт поддержит перспективное направление фирмы «Мэджик» Новость с фотографией [11-04 21:48]
• Белорусы осваивают новые виды бизнеса Новость с фотографией [07-03 21:10]
• Инфляция в Беларуси в ноябре составила до 1,6%, с начала года – 13,8% Новость с фотографией [12-12 9:33]
Общество. Уругвай стал первой в мире страной, легализовавшей производство и продажу марихуаны Уругвай стал первой в мире страной, легализовавшей производство и продажу марихуаны

Соответствующий законопроект принял сенат вслед за нижней палатой парламента, одобрившей его еще 1 августа, сообщает Reuters. За принятие законопроекта проголосовали 16 сенаторов, против высказались 13. [12-12 8:40]

• В Минске коррупции в той или иной степени подвержены практически все отрасли и сферы деятельности Новость с фотографией [10-12 8:08]
• Сильные морозы придут в Беларусь во второй половине декабря Новость с фотографией [06-12 8:55]
• Американцам все меньше нравится их чрезмерно активное в решении зарубежных проблем государство Новость с фотографией [05-12 9:05]
Спорт. Молодежная сборная Беларуси по хоккею завершает подготовку к ЧМ-2013 в дивизионе I Молодежная сборная Беларуси по хоккею завершает подготовку к ЧМ-2013 в дивизионе I

Молодежная (U-20) сборная Беларуси по хоккею под руководством главного тренера Павла Перепехина проводит в Молодечно заключительный подготовительный сбор перед чемпионатом мира в группе А дивизиона I, который стартует 15 декабря в Саноке (Польша). [05-12 8:47]

• Около 100 теннисистов из четырех стран соберет турнир-мемориал Тани Карпинской в Могилеве Новость с фотографией [29-11 12:03]
• Пловчиха Юлия Ефимова установила новый мировой рекорд Новость с фотографией [11-11 9:09]
• В следующем туре БАТЭ может досрочно стать чемпионом Беларуси по футболу Новость с фотографией [30-10 9:20]
Происшествия. Число жертв супертайфуна на Филиппинах достигает 10 тысяч человек Число жертв супертайфуна на Филиппинах достигает 10 тысяч человек

Около 10 тысяч человек погибли в результате супертайфуна "Хайян", пронесшегося по Филиппинам, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местной полиции. Президент страны отказывается говорить о жертвах. Если информация подтвердится, это сделает "Хайян" самым разрушительным тайфуном в истории архипелага. Помочь в восстановлении пострадавших районов готовится весь мир. МЧС России готовит к вылету мобильный госпиталь. [10-11 11:07]

• Стрельба у Капитолия в столице США Новость с фотографией [04-10 8:28]
• В центре Праги прогремел мощный взрыв Новость с фотографией [29-04 12:08]
• При обрушении фабрики в Бангладеш погибли 273 человека Новость с фотографией [26-04 10:34]
Регионы. В поселке Желудок проходит фестиваль цветов В поселке Желудок проходит фестиваль цветов

В городском поселке Желудок Щучинского района Гродненской области проходит фестиваль цветов. Фестиваль проводится местными властями в третий раз, но впервые он поддержан совместным проектом Европейского союза и ПРООН "Устойчивое развитие на местном уровне". [15-08 21:34]

• В городах Беларуси увеличилось загрязнение воздуха Новость с фотографией [15-08 21:14]
• В Бобруйске над ледовым дворцом наблюдали редкое природное явление Новость с фотографией [23-10 7:14]
• Энергоэффективные дома появятся в Гродно и Новополоцке Новость с фотографией [22-10 7:33]
  
В России официально начали продавать рекламу в FacebookВ России официально начали продавать рекламу в Facebook

Агентство iConText объявило, что начинает продавать рекламу в социальной сети …

  
В Нью-Йорке открыли памятник жертвам терактов 11 сентябряВ Нью-Йорке открыли памятник жертвам терактов 11 сентября

В Нью-Йорке открыли памятник погибшим в результате терактов 11 сентября, …

  
Почти 40% европейцев страдают от психических расстройствПочти 40% европейцев страдают от психических расстройств

165 миллионов европейцев (38% населения) страдает от психических расстройств – …

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21-05-14, 14:53 Северсталь выпустила 200 млн.тонн конвертерной стали
11-04-14, 21:48 Новый сайт поддержит перспективное направление фирмы «Мэджик»
07-03-14, 21:10 Белорусы осваивают новые виды бизнеса
13-12-13, 8:57 Законопроект о республиканском бюджете на 2014 год принят в первом чтении
13-12-13, 8:38 ЕС решил в обход трехсторонних переговоров предупредить Россию о недопустимости давления на Украину
13-12-13, 8:03 Путин выступил с юбилейным «интернациональным» Посланием в день 20-летия Конституции, которую призвал «скорректировать»
12-12-13, 9:33 Инфляция в Беларуси в ноябре составила до 1,6%, с начала года – 13,8%
12-12-13, 9:10 Посол Беларуси и спикер сейма Латвии обсудили укрепление регионального сотрудничества
12-12-13, 9:01 Беларусь избрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия
12-12-13, 8:43 Беларусь стремится к улучшению белорусско-американских отношений
12-12-13, 8:41 США и Великобритания приостановили помощь сирийской оппозиции
12-12-13, 8:40 Уругвай стал первой в мире страной, легализовавшей производство и продажу марихуаны
12-12-13, 8:39 Тарифы на ЖКУ в Беларуси ежегодно будут повышать с 1 января, но не более чем на $5
12-12-13, 8:19 В ноябре международные резервы России уменьшились на 8,7 млрд долларов
12-12-13, 8:00 Мировые цены на нефть пошли вниз после публикации статистики по запасам в США
12-12-13, 7:48 США грозят санкциями против властей Украины.
11-12-13, 9:00 Беларусь готова к демократическим выборам, но в рамках своего законодательства
11-12-13, 8:57 Мир осуждает действия украинских властей, Россия - митингующих
  НОВОСТИ WWW.PRODINFO.BY
12-08-10 Беларусь станет основным поставщиком картофеля на рынок Татарстана
12-08-10 Цены на продукты питания в Беларуси за семь месяцев увеличились на 6,1%
11-08-10 Закупочные цены на молоко в Беларуси повышаются на 10%
 
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