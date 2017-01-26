|26 Января 2017
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Представляя законопроект на заседании Палаты представителей, министр финансов Андрей Харковец отметил, что на 2014 год формирование проекта республиканского бюджета произведено на бездефицитной основе. Проекту республиканского бюджета на 2014 год присущи полнота учета доходов, сбалансированность принимаемых обязательств с источниками их финансирования. [13-12 8:57]
Политика. ЕС решил в обход трехсторонних переговоров предупредить Россию о недопустимости давления на Украину
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс неожиданно сообщил о намерении Евросоюза обсудить с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Украине, где по-прежнему не утихают многотысячные митинги в поддержку евроинтеграции. [13-12 8:38]
• Путин выступил с юбилейным «интернациональным» Посланием в день 20-летия Конституции, которую призвал «скорректировать» [13-12 8:03]
• Посол Беларуси и спикер сейма Латвии обсудили укрепление регионального сотрудничества [12-12 9:10]
Экономика. Северсталь выпустила 200 млн.тонн конвертерной стали
На Череповецком металлургическом комбинате, одном из крупнейших заводов по производству стали в мире, была произведена 200−миллионная тонна конвертерной стали. [21-05 14:53]
• Белорусы осваивают новые виды бизнеса [07-03 21:10]
Общество. Уругвай стал первой в мире страной, легализовавшей производство и продажу марихуаны
Соответствующий законопроект принял сенат вслед за нижней палатой парламента, одобрившей его еще 1 августа, сообщает Reuters. За принятие законопроекта проголосовали 16 сенаторов, против высказались 13. [12-12 8:40]
• В Минске коррупции в той или иной степени подвержены практически все отрасли и сферы деятельности [10-12 8:08]
• Американцам все меньше нравится их чрезмерно активное в решении зарубежных проблем государство [05-12 9:05]
Спорт. Молодежная сборная Беларуси по хоккею завершает подготовку к ЧМ-2013 в дивизионе I
Молодежная (U-20) сборная Беларуси по хоккею под руководством главного тренера Павла Перепехина проводит в Молодечно заключительный подготовительный сбор перед чемпионатом мира в группе А дивизиона I, который стартует 15 декабря в Саноке (Польша). [05-12 8:47]
• Около 100 теннисистов из четырех стран соберет турнир-мемориал Тани Карпинской в Могилеве [29-11 12:03]
Происшествия. Число жертв супертайфуна на Филиппинах достигает 10 тысяч человек
Около 10 тысяч человек погибли в результате супертайфуна "Хайян", пронесшегося по Филиппинам, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местной полиции. Президент страны отказывается говорить о жертвах. Если информация подтвердится, это сделает "Хайян" самым разрушительным тайфуном в истории архипелага. Помочь в восстановлении пострадавших районов готовится весь мир. МЧС России готовит к вылету мобильный госпиталь. [10-11 11:07]
• Стрельба у Капитолия в столице США [04-10 8:28]
• В центре Праги прогремел мощный взрыв [29-04 12:08]
• При обрушении фабрики в Бангладеш погибли 273 человека [26-04 10:34]
Регионы. В поселке Желудок проходит фестиваль цветов
В городском поселке Желудок Щучинского района Гродненской области проходит фестиваль цветов. Фестиваль проводится местными властями в третий раз, но впервые он поддержан совместным проектом Европейского союза и ПРООН "Устойчивое развитие на местном уровне". [15-08 21:34]
• В городах Беларуси увеличилось загрязнение воздуха [15-08 21:14]
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