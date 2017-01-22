Представляя законопроект на заседании Палаты представителей, министр финансов Андрей Харковец отметил, что на 2014 год формирование проекта республиканского бюджета произведено на бездефицитной основе. Проекту республиканского бюджета на 2014 год присущи полнота учета доходов, сбалансированность принимаемых обязательств с источниками их финансирования. [13-12 8:57]



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс неожиданно сообщил о намерении Евросоюза обсудить с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Украине, где по-прежнему не утихают многотысячные митинги в поддержку евроинтеграции. [13-12 8:38]



На Череповецком металлургическом комбинате, одном из крупнейших заводов по производству стали в мире, была произведена 200−миллионная тонна конвертерной стали. [21-05 14:53]



Соответствующий законопроект принял сенат вслед за нижней палатой парламента, одобрившей его еще 1 августа, сообщает Reuters. За принятие законопроекта проголосовали 16 сенаторов, против высказались 13. [12-12 8:40]



Молодежная (U-20) сборная Беларуси по хоккею под руководством главного тренера Павла Перепехина проводит в Молодечно заключительный подготовительный сбор перед чемпионатом мира в группе А дивизиона I, который стартует 15 декабря в Саноке (Польша). [05-12 8:47]



Около 10 тысяч человек погибли в результате супертайфуна "Хайян", пронесшегося по Филиппинам, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местной полиции. Президент страны отказывается говорить о жертвах. Если информация подтвердится, это сделает "Хайян" самым разрушительным тайфуном в истории архипелага. Помочь в восстановлении пострадавших районов готовится весь мир. МЧС России готовит к вылету мобильный госпиталь. [10-11 11:07]

